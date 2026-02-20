Bimbi nel bosco oggi la perizia psichiatrica dei genitori La mamma | Fede nel sistema di giustizia
Oggi si svolge la nuova perizia psichiatrica dei genitori di due bambini trovati nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La madre afferma di avere fiducia nel sistema di giustizia italiano e si dice convinta della correttezza delle indagini. I loro avvocati sperano che questa valutazione possa chiarire il quadro psicologico dei genitori e influenzare il corso delle decisioni legali. La sessione si svolge in un ambiente riservato e controllato.
Nuova perizia psichiatrica per i genitori dei bimbi nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La donna ai giornalisti: "La mia fede è e sempre sarà nell'umanità e nel sistema di giustizia".
