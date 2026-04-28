Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha affidato a una psichiatra incaricata di valutare le capacità genitoriali di Nathan e Catherine, una coppia coinvolta in una vicenda familiare nel bosco. A fine dicembre, la professionista ha concluso che le competenze di entrambi nel ruolo di genitori risultano inadeguate. La relazione, redatta sulla base di un’analisi psichiatrica, sarà ora presa in considerazione nelle decisioni giudiziarie riguardanti il caso.

Le capacità genitoriali di Nathan e Catherine sono inadeguate: questa la conclusione della psichiatra Stefania Ceccoli, incaricata dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, a fine dicembre, di valutare la personalità dei due genitori della famiglia nel bosco. I tre fratellini, si legge nella sua relazione appena depositata, dimostrerebbero “un’immaturità neuropsicologica” e vedrebbero i genitori come bambini di “10 anni”, figure “immature e poco strutturate”. Devono quindi rimanere in casa famiglia, a Vasto, dove sono ormai dal 25 novembre scorso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, la psichiatra del tribunale: "Capacità genitoriali inadeguate"

“Genitori inadeguati”. La perizia allontana il ritorno a casa dei bambini del bosco

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