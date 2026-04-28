Famiglia nel bosco la psichiatra Ceccoli | Le capacità genitoriali di Nathan e Catherine sono inadeguate

Una psichiatra incaricata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha concluso che le capacità genitoriali di Nathan e Catherine, i genitori di una famiglia nel bosco, risultano inadeguate. La valutazione, svolta a fine dicembre, si è concentrata sulle caratteristiche delle due persone coinvolte e sulle loro modalità di relazione con i figli. La relazione tra i genitori e le condizioni della famiglia sono al centro di questa analisi.

Le capacità genitoriali di Nathan e Catherine sono inadeguate: questa la conclusione della psichiatra Stefania Ceccoli, incaricata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, a fine dicembre, di valutare le personalità dei due genitori della famiglia nel bosco. I tre fratellini, si legge nella sua relazione appena depositata, dimostrerebbero “un’immaturità neuropsicologica” e vedrebbero i genitori come bambini di “10 anni”, figure “immature e poco strutturate”. Devono quindi rimanere in casa famiglia, a Vasto, dove sono ormai dal 25 novembre scorso. Le presunte lacune dei genitori - che continuano a vivere a Palmoli - sarebbero recuperabili, per la psichiatra del Tribunale, ma con un lungo periodo di osservazione e con un “supporto psico-educativo” che permetta loro di “riconoscere i bisogni dei loro figli”.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, la psichiatra Ceccoli: "Le capacità genitoriali di Nathan e Catherine sono inadeguate" Famiglia nel bosco: «I miei figli di notte chiusi a chiave, stanno male e hanno paura» Notizie correlate Famiglia nel bosco, la perizia della psichiatra gela Catherine e Nathan: “Genitori inadeguati, bimbi immaturi”La nuova perizia effettuata dalla psichiatra nominata dal tribunale per i minorenni dell’Aquila allontana il ricongiungimento tra i bambini della... Famiglia nel bosco, lo psichiatra: "Nathan e Catherine due persone sotto shock dopo la decisione del tribunale"A "Tg4 - Diario del Giorno" interviene lo psichiatra della famiglia nel bosco in merito alla decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Famiglia nel bosco: i genitori tornano nel casolare e iniziano i lavori di ristrutturazione; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare; Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera; Salvini incontra i coniugi della famiglia nel bosco: Per i bimbi più socialità qui che a Milano. Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Genitori inadeguati, no al ricongiungimentoSi arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli. La perizia psichiatrica depositata al Tribunale per i Minorenni ... iltempo.it Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Incapacità genitoriale. No al ricongiungimento coi figli. La Lega insorge: Violenza istituzionaleIl documento, composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, evidenzia competenze ritenute inadeguate nella coppia anglo-australiana residente a Palmoli ... quotidiano.net Restituita alla famiglia la salma di Cinzia Macchioni, 64 anni: indagato un 31enne, al vaglio anche l’omissione di soccorso x.com Restituita alla famiglia la salma di Cinzia Macchioni, 64 anni: indagato un 31enne, al vaglio anche l’omissione di soccorso - facebook.com facebook