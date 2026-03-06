Un membro della famiglia nel bosco, Natham e Catherine, sono sotto shock dopo la decisione del tribunale. Lo psichiatra ha confermato lo stato di tensione tra le persone coinvolte. Durante la trasmissione

A "Tg4 - Diario del Giorno" interviene lo psichiatra della famiglia nel bosco in merito alla decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto in cui le era stato concesso di stare insieme con i suoi figli e ha anche ordinato di separare i minori. "Natham e Catherine due persone scioccate, incredule. In pieno knock out" ha detto Tonino Cantelmi., "Sembra di vivere in un mondo surreale e soprattutto cacciare la madre e ricollocare questi bambini sembra il ripetersi dell'ennesimo trauma, proseguire in una strada che si è rilevata essere sbagliata fino a ora - ha proseguito lo psichiatra Tonino Cantelmi - È incredibile come ci sia stata una catena di errori in buona fede con anche l'incapacità di tornare indietro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, lo psichiatra: "Natham e Catherine due persone sotto shock dopo la decisione del tribunale"

