Famiglia nel bosco lo psichiatra | Nathan e Catherine due persone sotto shock dopo la decisione del tribunale

Nel bosco, una famiglia è sotto shock dopo la decisione del tribunale. L'psichiatra ha riferito che Nathan e Catherine mostrano segni di forte traumatismo. Durante la trasmissione

A "Tg4 - Diario del Giorno" interviene lo psichiatra della famiglia nel bosco in merito alla decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto in cui le era stato concesso di stare insieme con i suoi figli e ha anche ordinato di separare i minori. "Nathan e Catherine due persone scioccate, incredule. In pieno knock out" ha detto Tonino Cantelmi., "Sembra di vivere in un mondo surreale e soprattutto cacciare la madre e ricollocare questi bambini sembra il ripetersi dell'ennesimo trauma, proseguire in una strada che si è rilevata essere sbagliata fino a ora - ha proseguito lo psichiatra Tonino Cantelmi - È incredibile come ci sia stata una catena di errori in buona fede con anche l'incapacità di tornare indietro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Non bastava la devastazione già arrecata alla famiglia nel bosco con l'allontanamento dei figli dalla loro casa. Se corrisponde al vero l'accanimento diventa parossistico: la nuova ordinanza del Tribunale dei minori dell'Aquila nega ai bambini anche la possibil - facebook.com facebook

