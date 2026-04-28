La famiglia del bosco si trova al centro di un procedimento legale che riguarda la capacità genitoriale. La perizia incaricata ha valutato l’incapacità dei genitori nel gestire la situazione, portando alla richiesta di un ricongiungimento. La Corte di appello dell’Aquila dovrà pronunciarsi entro il 15 maggio sulla decisione finale, dopo aver esaminato gli elementi presentati nel procedimento.

In attesa della decisione della Corte di appello dell’Aquila, che dovrà esprimersi entro il 15 maggio sul ricongiungimento della “famiglia del bosco” una nuova tegola si abbatte su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, Diversi organi di stampa questa mattina danno la notizia di una bozza di perizia che sarebbe stata depositata della dottoressa Susanna Ceccoli, nominata dal tribunale per i minorenni dell’Aquila nell’ambito della consulenza tecnica d’ufficio sulla famiglia del bosco di Palmoli (Chieti). La perita avrebbe messo nero su bianco il suo parere: “incapacità genitoriale” e nel documento di 196 pagine la conclusione sarebbe che Catherine e Nathan, almeno al momento, non sono in grado di fare il mestiere di madre e di padre.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia del bosco, la perizia: “Incapacità genitoriale”. Il 15 maggio la decisione sul ricongiungimento

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