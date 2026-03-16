Mercoledì prossimo, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco, si recheranno in Senato per un incontro con il presidente Ignazio La Russa. La visita è stata annunciata e fa seguito a un invito rivolto loro dal presidente dell’istituzione. L’appuntamento è previsto nel contesto delle attività istituzionali del Senato.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, mercoledì prossimo saranno in Senato per incontrare il presidente Ignazio La Russa. A confermare la notizia è stato il quotidiano Il Centro che cita fonti vicine alle famiglie. Secondo quanto si apprende, scrive l’ Ansa, la “coppia sarebbe stata invitata direttamente da La Russa, che dovrebbe riceverli a palazzo Madama. Dal Senato nessuna conferma ma fonti vicine al presidente ricordano come già lo scorso dicembre La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale”. L’invito arriva dopo la decisione del Tribunale dei Minori de L’Aquila di allontanare Catherine dalla comunità di Vasto in cui le era concesso di vedere i suoi tre figli in orari prestabiliti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Russa invita i genitori della famiglia nel bosco in Senato: mercoledì l’incontro con Nathan e Catherine

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