Il presidente del Senato incontrerà mercoledì i genitori di una famiglia che si trova nel bosco. La visita si svolgerà in un luogo naturale, lontano dagli uffici parlamentari, e avverrà nel corso di una giornata dedicata a discutere della situazione. Nathan e Catherine sono i nomi dei genitori che parteciperanno all'incontro.

Roma, 16 marzo 2026 – I genitori della famiglia nel bosco saranno ricevuti dal presidente del Seanto Ignazio La Russa. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, saranno infatti ricevuti mercoledì al Senato dalla seconda carica dello Stato. A confermare la notizia, anticipata dal quotidiano Il Centro, sono fonti vicine alla famiglia. L’incontro con La Russa. Secondo quanto si apprende, la coppia sarebbe stata invitata direttamente da La Russa, che dovrebbe riceverli a palazzo Madama. Dal Senato nessuna conferma ma fonti vicine al presidente ricordano come già lo scorso dicembre La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Russa riceverà i genitori della famiglia nel bosco. Mercoledì Nathan e Catherine in Senato

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