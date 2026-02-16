Famiglia nel bosco chiesta revoca sospensione di responsabilità genitoriale dei Trevallion avvocati | Bambini stanno male in casa famiglia

I legali depositano una perizia di Cantelmi: “Bambini sofferenti”. La struttura replica: “Mai impedito alla madre di vederli”. Nuove valutazioni in Tribunale I legali della famiglia nel bosco, ossia di Catherine Birmingham e di Nathan Trevallion, ha chiesto al Tribunale di Chieti la revoca de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Una famiglia nel bosco ha richiesto la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale dopo aver accusato i periti di non aver riconosciuto la sofferenza dei bambini.

Nonna Pauline si sente disperata dopo aver scoperto che i suoi nipoti sono stati affidati a una famiglia nel bosco, a causa di alcune perizie psicologiche negative.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, i bambini stanno male: chiesta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale; Famiglia nel bosco, la sorella e la mamma di Catherine a Vasto: I bambini non stanno bene, sono molto provati VIDEO; Famiglia nel bosco, chiesta la revoca del provvedimento del tribunale; Famiglia nel bosco, la mamma in lacrime: 'I bimbi stanno male'.

famiglia nel bosco, istanza di revoca e replica della casa famigliauna relazione tecnica descrive documenti e immagini che, secondo i legali, dimostrano il disagio dei bambini; la casa famiglia respinge le accuse e chiarisce le misure adottate per la sicurezza ... notizie.it

Famiglia nel bosco, presentata richiesta di revoca del provvedimento del TribunaleI bambini stanno male spiega lo psicologo consulente dei genitori. La casa famiglia: Mai impedito alla mamma di raggiungere i figli ... tgcom24.mediaset.it

Famiglia nel bosco, gli psichiatri: «Per i bimbi trauma da sradicamento» x.com

Famiglia nel bosco, la denuncia da brividi - facebook.com facebook