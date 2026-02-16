Famiglia nel bosco presentata richiesta per sospendere la revoca della responsabilità genitoriale
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco di Palmoli, hanno chiesto al tribunale per i minorenni dell'Aquila di fermare la revoca della loro responsabilità genitoriale. La coppia ha presentato un ricorso formale, sostenendo che la decisione abbia colpito ingiustamente la loro capacità di prendersi cura dei figli, anche dopo aver mostrato di aver adottato misure per migliorare le condizioni di vita. La vicenda si concentra sulla richiesta di ripristinare i diritti genitoriali, mentre il tribunale valuta ora la documentazione presentata.
Gli avvocati di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della “famiglia nel bosco” di Palmoli, hanno presentato al tribunale per i minorenni dell'Aquila richiesta di revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale. Ne dà notizia l'agenzia Agi. L''istanza si.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Famiglia nel bosco, "i bambini stanno male": chiesta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale
Una famiglia nel bosco ha richiesto la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale dopo aver accusato i periti di non aver riconosciuto la sofferenza dei bambini.
Famiglia nel bosco, chiesta revoca sospensione di responsabilità genitoriale dei Trevallion, avvocati: "Bambini stanno male in casa famiglia"
La famiglia Trevallion torna sotto i riflettori dopo che i loro avvocati hanno chiesto di revocare la sospensione della responsabilità genitoriale, accusando che i bambini sono malati e soffrono in casa famiglia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, mamma Catherine: I miei figli di notte chiusi a chiave, stanno male e hanno paura. Il dolore dei genitori; Bimbi nel bosco, la casa famiglia risponde ai genitori: Mai impedito a Catherine di stare coi figli; Famiglia nel bosco, chiesta revoca sospensione responsabilità genitoriale; Famiglia nel bosco, presentata richiesta di revoca del provvedimento del Tribunale.
famiglia nel bosco, istanza di revoca e replica della casa famigliauna relazione tecnica descrive documenti e immagini che, secondo i legali, dimostrano il disagio dei bambini; la casa famiglia respinge le accuse e chiarisce le misure adottate per la sicurezza ... notizie.it
Bimbi nel bosco, la casa famiglia risponde ai genitori: Mai impedito a Catherine di stare coi figliLa struttura di Vasto in cui sono ospitati i bambini della cosiddetta famiglia nel bosco risponde alla diffida presentata dai legali della coppia ... fanpage.it
Gli avvocati della “Famiglia nel bosco” chiedono al Tribunale dei minorenni dell’Aquila la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale. Il neuropsichiatra Tonino Cantelmi denuncia traumi psicologici nei figli - facebook.com facebook
Famiglia nel bosco, gli psichiatri: «Per i bimbi trauma da sradicamento» x.com