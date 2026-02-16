Famiglia nel bosco presentata richiesta per sospendere la revoca della responsabilità genitoriale

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco di Palmoli, hanno chiesto al tribunale per i minorenni dell'Aquila di fermare la revoca della loro responsabilità genitoriale. La coppia ha presentato un ricorso formale, sostenendo che la decisione abbia colpito ingiustamente la loro capacità di prendersi cura dei figli, anche dopo aver mostrato di aver adottato misure per migliorare le condizioni di vita. La vicenda si concentra sulla richiesta di ripristinare i diritti genitoriali, mentre il tribunale valuta ora la documentazione presentata.

Gli avvocati di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della "famiglia nel bosco" di Palmoli, hanno presentato al tribunale per i minorenni dell'Aquila richiesta di revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale.

Una famiglia nel bosco ha richiesto la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale dopo aver accusato i periti di non aver riconosciuto la sofferenza dei bambini.

La famiglia Trevallion torna sotto i riflettori dopo che i loro avvocati hanno chiesto di revocare la sospensione della responsabilità genitoriale, accusando che i bambini sono malati e soffrono in casa famiglia.

