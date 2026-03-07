Famiglia nel bosco il tribunale | La presenza della madre pregiudica l’equilibrio dei minori

Un tribunale ha stabilito che la presenza della madre nel bosco influisce negativamente sull’equilibrio dei tre minori. Secondo la decisione, il suo atteggiamento è stato definito ostile e squalificante, e si sostiene che abbia avuto un effetto anche sul comportamento dei figli. La vicenda riguarda una famiglia coinvolta in un procedimento legale che ha portato a questa valutazione.

Nelle 13 pagine del provvedimento le valutazioni dei servizi sociali sul comportamento della madre e sul clima nella casa famiglia «Ostile e squalificante», con un atteggiamento che avrebbe finito per influenzare anche il comportamento dei tre figli. Sono alcune delle valutazioni contenute nell'ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di separare Catherine Birmingham, nota come la "mamma del bosco", dai propri bambini. Secondo quanto emerge dalle relazioni dei servizi sociali, la donna «non si fida di nessuno» e avrebbe mostrato comportamenti oppositivi rispetto alle regole della struttura. Gli operatori parlano di «scatti d'ira» e di modalità comunicative «svalutanti nei confronti delle educatrici», oltre a un atteggiamento ritenuto non collaborativo.