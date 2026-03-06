Famiglia nel bosco sentenza choc del tribunale | la mamma separata dai figli Il garante dei minori | ora è troppo

Il Tribunale dei minori dell’Aquila ha deciso di separare una madre dai suoi tre figli, in un caso che ha attirato l’attenzione del garante dei minori. La famiglia vive in un’area boschiva e questa decisione giudiziaria ha suscitato reazioni e interrogativi sulla gestione di situazioni familiari delicate. La sentenza è stata comunicata nelle ultime ore, aprendo un nuovo capitolo nel procedimento legale.

Un’altra tegola si abbatte sulla famiglia nel bosco, nuovamente presa di mira da giudici ‘solerti’. Un’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila ha stabilito in queste ore la separazione di Catherine Birmingham dai suoi tre figli. E l’allontanamento dalla casa famiglia di Vasto, nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli. Previsto anche il trasferimento dei tre fratellini in un’altra struttura protetta. La notizia choc viene confermata dall’avvocato della famiglia di Palmoli, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove è in programma una perizia psicologica sui bambini. “C’è un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato, che, in pieno svolgimento della consulenza, ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, sentenza choc del tribunale: la mamma separata dai figli. Il garante dei minori: ora è troppo Leggi anche: “La mamma voleva…”. Famiglia nel bosco, voci dopo il rifiuto del tribunale sul ritorno dei figli “Non si può andare avanti così”. Famiglia nel bosco, sui figli interviene il garante dei minoriIl richiamo arriva in modo netto e in un momento in cui l’attenzione mediatica resta altissima. Una selezione di notizie su Famiglia nel bosco sentenza choc del.... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; Sospensione responsabilità genitoriale: minori a rischio; Famiglia nel bosco, Nathan: Accetteremo le regole italiane, ma non capisco ancora perché ci abbiano tolto il nostro paradiso; Famiglia nel bosco via dall’Italia: Troppi compromessi, ora basta. La mamma del bosco allontanata dai figli. Il Tribunale: deve lasciare la casa famiglia. Anche i bambini saranno separatiL’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila nel giorno in cui doveva cominciare la perizia psicologica sui monori ... quotidiano.net La sentenza contestata. Il Tribunale sulla famiglia del bosco: Allontanare la madre dai bimbiIl Garante per l'infanzia esprime contrarietà e chiede che la decisione venga sospesa in attesa di un ulteriore ... huffingtonpost.it Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto che i bimbi della famiglia nel bosco vengano allontanati dalla casa famiglia di Vasto in cui vivono da novembre 2025, e dovranno farlo senza la madre, Catherine Birmingham. La decisione dei giudici arriva d - facebook.com facebook Genova, inaugurato il nuovo Punto ACLI Famiglia: punto di ascolto e servizio x.com