Anche nel 2026 torna il collegamento Manfredonia-Isole Tremiti

Nel 2026 verrà ripristinato il collegamento tra Manfredonia e le Isole Tremiti, confermando la volontà di mantenere attivo il servizio anche per la prossima estate. La Regione Puglia ha annunciato un investimento di 500 mila euro destinato a garantire il collegamento nel periodo estivo. La decisione è stata comunicata dal rappresentante regionale, che ha sottolineato l’impegno dell’ente per questa iniziativa.

Collegamento Manfredonia–Isole Tremiti, Piemontese: “La Regione Puglia investe 500 mila euro per l’estate 2026”. Starace: “Manfredonia è lo scalo che aggancia l'arcipelago con i flussi che arrivano da tutta la regione” La Regione Puglia rafforza i collegamenti marittimi tra la costa garganica e l’arcipelago delle Isole Tremiti. Con un nuovo provvedimento, è stata destinata una dotazione finanziaria di 500 mila euro per l’attivazione, anche per il 2026, di un servizio stagionale di collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti, con l’obiettivo di potenziare la mobilità estiva e sostenere i flussi turistici verso uno dei luoghi più attrattivi della regione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Anche nel 2026 torna il collegamento Manfredonia-Isole Tremiti Leggi anche: Il porto turistico di Manfredonia. La via di accesso per le isole Tremiti Leggi anche: Scossa di terremoto nel Foggiano, l'epicentro sulla costa tra San Nicandro e le Isole Tremiti