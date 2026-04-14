La Regione investe sui collegamenti estivi Manfredonia-Tremiti | 500mila per tre corse a settimana

La Regione Puglia ha stanziato 500mila euro per migliorare i collegamenti marittimi tra la costa garganica e le Isole Tremiti. Il finanziamento permette di attivare tre corse settimanali durante la stagione estiva, garantendo un servizio stagionale di trasporto tra Manfredonia e l’arcipelago. La decisione mira a rafforzare le connessioni tra il territorio e le isole, offrendo un collegamento più regolare e stabile per i passeggeri.