La Regione investe sui collegamenti estivi Manfredonia-Tremiti | 500mila per tre corse a settimana
La Regione Puglia ha stanziato 500mila euro per migliorare i collegamenti marittimi tra la costa garganica e le Isole Tremiti. Il finanziamento permette di attivare tre corse settimanali durante la stagione estiva, garantendo un servizio stagionale di trasporto tra Manfredonia e l’arcipelago. La decisione mira a rafforzare le connessioni tra il territorio e le isole, offrendo un collegamento più regolare e stabile per i passeggeri.
La Regione Puglia rafforza i collegamenti marittimi tra la costa garganica e le Isole Tremiti. Con il provvedimento, è stata destinata una dotazione finanziaria di 500mila euro per l’attivazione di un servizio stagionale di collegamento marittimo tra Manfredonia e l'arcipelago con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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