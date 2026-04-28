Facoltà di medicina a Casa Sollievo Cera | Assenti Piemontese Falcone e Scapato Tutolo e Barone non votano Ecco il centrosinistra

Da ilsipontino.net 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una seduta presso la facoltà di medicina di Casa Sollievo, sono stati registrati diversi assenti e mancati voti. Tra i presenti, alcuni membri del centrodestra hanno espresso il loro dissenso, mentre altri non hanno partecipato alla votazione. In particolare, alcuni rappresentanti del centrodestra non hanno votato, e alcuni consiglieri sono stati assenti, inclusi membri del centrosinistra. La discussione si è concentrata sul futuro della regione.

FACOLTÀ DI MEDICINA A CASA SOLLIEVO, CERA: “IL CENTROSINISTRA BOCCIA IL FUTURO DELLA CAPITANATA. ASSENTI PIEMONTESE, FALCONE E SCAPATO. TUTOLO E BARONE PRESENTI MA NON VOTANO” “Non posso che essere sconcertato e indignato per una scelta così miope: i consiglieri regionali di maggioranza hanno votato no ad una mozione che avrebbe rappresentato in primis un plauso formale e sostanziale all’ospedale di san Pio, riconosciuto universalmente come una eccellenza, non solo pugliese ma dell’intero Mezzogiorno. Avevo chiesto una cosa semplice: avviare il percorso per formare medici, per fermare la fuga dei nostri figli e rafforzare la sanità sul territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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