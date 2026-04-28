Facoltà di medicina a Casa Sollievo Cera | Assenti Piemontese Falcone e Scapato Tutolo e Barone non votano Ecco il centrosinistra

Durante una seduta presso la facoltà di medicina di Casa Sollievo, sono stati registrati diversi assenti e mancati voti. Tra i presenti, alcuni membri del centrodestra hanno espresso il loro dissenso, mentre altri non hanno partecipato alla votazione. In particolare, alcuni rappresentanti del centrodestra non hanno votato, e alcuni consiglieri sono stati assenti, inclusi membri del centrosinistra. La discussione si è concentrata sul futuro della regione.

FACOLTÀ DI MEDICINA A CASA SOLLIEVO, CERA: “IL CENTROSINISTRA BOCCIA IL FUTURO DELLA CAPITANATA. ASSENTI PIEMONTESE, FALCONE E SCAPATO. TUTOLO E BARONE PRESENTI MA NON VOTANO” “Non posso che essere sconcertato e indignato per una scelta così miope: i consiglieri regionali di maggioranza hanno votato no ad una mozione che avrebbe rappresentato in primis un plauso formale e sostanziale all’ospedale di san Pio, riconosciuto universalmente come una eccellenza, non solo pugliese ma dell’intero Mezzogiorno. Avevo chiesto una cosa semplice: avviare il percorso per formare medici, per fermare la fuga dei nostri figli e rafforzare la sanità sul territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Facoltà di medicina a Casa Sollievo, Cera: “Assenti Piemontese, Falcone e Scapato. Tutolo e Barone non votano. Ecco il centrosinistra” Notizie correlate Leggi anche: Casa Sollievo, Cera: “Serve chiarezza sui bilanci” Leggi anche: Per Rossella Fini arrivano Piemontese, Rosa Barone, Nobiletti e altri big di partiti e Regione Altri aggiornamenti Temi più discussi: Facoltà di Medicina in Albania, ricorso respinto: sede legittima; Facoltà di Medicina, l'annuncio di Zattini: Entro fine anno la posa della prima pietra. E la Casa della Comunità sarà intitolata a Rusticali; TRAGUARDI BELLI/Università: Taranto, la facoltà Medicina laurea i primi due dottori; Medicina, legittima la sede a Tirana di Tor Vergata: il Tar respinge il ricorso. Forlì. Facoltà di medicina, entro l’anno la posa della prima pietra«Entro l’anno siamo dell’idea di porre la prima pietra della Facoltà di medicina». Ad annunciarlo, ieri a margine della cerimonia di conferimento del ... corriereromagna.it Abolito test di ingresso medicina/ Facoltà accessibile a tutti: come funzionerà la graduatoriaIl ministero dell'università e della ricerca ha annunciato lo stop al test di ingresso per la facoltà di medicina: una svolta epocale Quasi una svolta storica quanto registrato per i test di ingresso ... ilsussidiario.net Cerco per Lezioni Private in vista di esame universitario, la Materia: "Tecnica delle costruzioni" indirizzo facoltà di Architettura. Cerco aiuto per Lezioni Private in vista di esame universitario, la Materia: "Tecnica delle costruzioni" indirizzo facoltà di Architettura. - facebook.com facebook Giovedì 30 aprile, ci saranno i primi interrogatori ma, per il momento, sembra che Rocchi si avvarrà della facoltà di non rispondere x.com