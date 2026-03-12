Casa Sollievo Cera | Serve chiarezza sui bilanci

Il direttore di Casa Sollievo della Sofferenza ha richiesto maggiore trasparenza sui bilanci dell’ospedale. In una dichiarazione, ha affermato che i cittadini hanno il diritto di conoscere chiaramente come vengono gestite le risorse. La richiesta di chiarezza mira a garantire una corretta informazione sulla situazione finanziaria dell’istituto e sui fondi destinati ai servizi sanitari.

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA, CERA: "SERVE CHIAREZZA SUI BILANCI. I CITTADINI HANNO IL DIRITTO DI SAPERE" "Ho seguito con attenzione le dichiarazioni rilasciate oggi in conferenza stampa dal direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza, Gino Gumirato, secondo cui non corrisponderebbe al vero che i bilanci dell'ospedale non siano disponibili, riferendo al contrario che sono depositati presso Ministero della salute e Regione Puglia. Una dichiarazione che trovo particolarmente interessante, soprattutto alla luce di quanto lo stesso manager aveva affermato in audizione, quando sosteneva che la struttura di San Giovanni Rotondo non fosse soggetta a questo tipo di vincolo.