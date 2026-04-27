Federico Russo, interprete di Mimmo nella serie I Cesaroni, ha annunciato di lavorare anche come commesso, affermando di non provare vergogna per questa attività. La sua dichiarazione ha sorpreso molti fan, considerando il successo ottenuto nel ruolo televisivo. Russo ha spiegato di svolgere entrambe le attività senza problemi, sottolineando che il lavoro come commesso rappresenta semplicemente una realtà diversa dalla carriera artistica.

Federico Russo, che ne I Cesaroni interpreta Mimmo, ha rivelato di fare un altro lavoro oltre all’attore. In un’intervista a SuperguidaTv, Russo ha dichiarato di fare il commesso nel negozio di un amico e di non vederci nulla di strano, dato che fare l’attore è un mestiere che non offre stabilità, a meno che non si parli di personaggi affermati. “Non me ne vergogno” – ha spiegato Federico – “sto lavorando part-time come commesso nel negozio di un amico. Non perché abbia problemi, ma semplicemente perché voglio fare un’esperienza. Cerco anche di non scialacquare ciò che ho messo da parte per rispetto di mia madre e dell’educazione che mi ha dato, dal punto di vista economico” Fare l’attore, ha proseguito Russo, “è come fare il cantante, il calciatore, il ballerino.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - I Cesaroni, la rivelazione di Mimmo spiazza tutti: “Lavoro come commesso, non me ne vergogno”

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