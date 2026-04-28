Quest’anno abbiamo approfondito la vita e le opere di Francesco Petrarca, poeta nato nella nostra città il 20 luglio 1304. Durante le lezioni, si sono analizzati i suoi versi e il suo stile, evidenziando il ruolo di figura chiave nella letteratura italiana. Sono stati esaminati anche alcuni aspetti della sua biografia, con particolare attenzione ai momenti che hanno segnato la sua carriera letteraria.

Quest’anno abbiamo studiato un grande poeta, Francesco Petrarca che è nato lunedì 20 Luglio 1304, proprio nella nostra città. Suo padre, Ser Petracco, si era rifugiato proprio qui, in esilio da Firenze. Ma non è per questo che studiamo Petrarca, lui visse ad Arezzo per poco più di un anno. Lo studiamo perché è stato un grandissimo poeta che ancora oggi può dirci tante cose. Abbiamo provato a renderlo attuale, pensando a come sarebbe stato se fosse vissuto ora. Che tipo sarebbe stato? Cosa avrebbe scritto nei social? Probabilmente da giovane sarebbe stato un po’ ’emo’, triste e desolato, come se la sua vita dipendesse solo dall’amore di Laura. I suoi amici lo avrebbero preso in giro anche ora e gli avrebbero detto: "Bro, su con la vita che nel mondo ce ne sono un milione di ragazze, che ti importa se Laura non ti vuole!".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Faccia a faccia con Petrarca. Il fascino di un poeta ’moderno’

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