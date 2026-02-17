Coppa Italia nuovo faccia a faccia questa sera con il Pordenone
Il Pordenone torna in campo questa sera contro la Futsal Cesena, pochi giorni dopo aver subito una sconfitta per 6-4. La partita si disputa al PalaPaganelli, dove i rossoblù cercano di reagire alla delusione con una prestazione più convincente. La squadra di coach Rossi si prepara a scendere in campo determinata, sperando di invertire il trend negativo e di conquistare i primi punti in questa fase della coppa.
Ancora il Pordenone sarà di scena al PalaPaganelli solo quattro giorni dopo aver perso contro la Futsal Cesena per 6-4. Stasera, alle 20, ottavi di finale di Coppa Italia, sfida a eliminazione diretta per accedere ai quarti; se dopo i tempi regolamentari sarà parità verranno disputati due tempi supplementari di cinque minuti l’uno, se non dovesse poi esserci ancora una vincente andrà avanti la formazione di casa grazie al migliore piazzamento in campionato valutato alla fine del girone d’andata. L’ingresso è libero, la Futsal sta vivendo un buon momento, reduce da un pari (ricco di recriminazioni in casa del Mestrefenice) e tre vittorie nelle ultime quattro gare, che ha ridato sprint e convinzione dopo quattro ko consecutivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Amanda Knox: «Racconto il mio ritorno in Italia e l'incontro faccia a faccia con l'uomo che mi ha mandato in prigione»
Amanda Knox narra il suo ritorno in Italia e il confronto con l'uomo che l'ha portata in prigione.
Calcio a 5: Italia, il faccia a faccia con l’Ungheria vale i quarti. Strada in discesa, ma guai a perdere il controllo
L’Italia del calcio a 5 si gioca la qualificazione ai quarti contro l’Ungheria.
CICCIOGAMER, COSA COMBINI... Reaction con Franchino e Trono [#1591.3]
Argomenti discussi: COPPA ITALIA - Cesena e Pordenone di nuovo faccia a faccia; Testa ai quarti di Coppa Italia a Bologna Parte il ritiro della squadra a Coverciano; Le pagelle di Piantanida: Maldini sacrificio a dama, Orsolini faccia da rigore sbagliato; Corriere dello Sport Bologna: Virtus, ora mostra l’altra faccia.
Il commento. Campionato e Coppa Italia: l’ora delle scelteGallo altra faccia di Bologna. E, verrebbe da dire, anche del Bologna. I rossoblù, lontani dalle posizioni che significano ... ilrestodelcarlino.it
Virtus Con Udine va ritrovata la faccia cattivaBasket Serie A La V nera deve lasciarsi alle spalle il brutto ko di Istanbul e pensare al campionato: domani alle 18.30 una sfida da non fallire ... ilrestodelcarlino.it
Lega Pallavolo Serie A Femminile. Future · Everyday Hustle. RECAP FINALE COPPA ITALIA FRECCIAROSSA A2 Il riassunto di una grande Finale di Coppa Italia @frecciarossaofficial A2 tra @volleytalmassons e @pallavolo_cbl con uno splendido pubbl facebook