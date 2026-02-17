Il Pordenone torna in campo questa sera contro la Futsal Cesena, pochi giorni dopo aver subito una sconfitta per 6-4. La partita si disputa al PalaPaganelli, dove i rossoblù cercano di reagire alla delusione con una prestazione più convincente. La squadra di coach Rossi si prepara a scendere in campo determinata, sperando di invertire il trend negativo e di conquistare i primi punti in questa fase della coppa.

Ancora il Pordenone sarà di scena al PalaPaganelli solo quattro giorni dopo aver perso contro la Futsal Cesena per 6-4. Stasera, alle 20, ottavi di finale di Coppa Italia, sfida a eliminazione diretta per accedere ai quarti; se dopo i tempi regolamentari sarà parità verranno disputati due tempi supplementari di cinque minuti l’uno, se non dovesse poi esserci ancora una vincente andrà avanti la formazione di casa grazie al migliore piazzamento in campionato valutato alla fine del girone d’andata. L’ingresso è libero, la Futsal sta vivendo un buon momento, reduce da un pari (ricco di recriminazioni in casa del Mestrefenice) e tre vittorie nelle ultime quattro gare, che ha ridato sprint e convinzione dopo quattro ko consecutivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia, nuovo faccia a faccia questa sera con il Pordenone

Amanda Knox narra il suo ritorno in Italia e il confronto con l'uomo che l'ha portata in prigione.

L’Italia del calcio a 5 si gioca la qualificazione ai quarti contro l’Ungheria.

CICCIOGAMER, COSA COMBINI... Reaction con Franchino e Trono [#1591.3]

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.