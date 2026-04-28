Barbara Facchetti, figlia dell’ex calciatore, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport del padre, descritto come una persona buona e genuina. Ha ricordato il forte impatto che le vicende di Calciopoli hanno avuto su di lui, ferendolo profondamente. Le sue parole offrono uno sguardo personale sulla figura dell’ex calciatore e sulla sua reazione alle polemiche legate al calcio italiano.

di Francesco Spagnolo Facchetti, la figlia Barbara ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha raccontato il padre svelando anche i dettagli di Calciopoli. I dettagli. Mito dell’Inter, con il quale ha vinto tutto, Giacinto Facchetti viene raccontato dalla figlia Barbara su La Gazzetta dello Sport in un’appassionata intervista. CHE PADRE ERA – « Dolce, premuroso. Un papà molto presente, anche se il suo lavoro spesso lo portava lontano. Era severo, a volte rigido, ma con un cuore tenero e un modo tutto suo di dimostrare l’affetto. Era un papà “chioccia”: chiamava anche tre volte al giorno, voleva sapere come stavamo, se andava tutto bene. E se qualcosa non andava, lo capiva subito.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Facchetti, il ricordo della figlia Barbara: «Era buono e genuino. Le cattiverie di calciopoli lo ha ferito profondamente»

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