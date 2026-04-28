Barbara Facchetti ha parlato del padre, leggenda dell’Inter e figura molto apprezzata, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha ricordato che suo padre non avrebbe voluto il ritiro della maglia numero 3, considerandola un simbolo importante. La stessa Facchetti ha riferito che le vicende di Calciopoli lo avevano profondamente ferito, sottolineando il suo ruolo di punto di riferimento per molti tifosi.

di Francesco Aliperta Barbara Facchetti, intervistata da La Gazzetta dello Sport, ha ricordato così suo padre nonché leggenda e bandiera dell’Inter. Intervistata da La Gazzetta dello Sport, Barbara Facchetti, figlia di Facchetti leggenda e bandiera dell’Inter, ha parlato così del ricordo di suo padre, del loro rapporto e non solo. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. CHE PADRE ERA «Dolce, premuroso. Un papà molto presente, anche se il suo lavoro spesso lo portava lontano. Era severo, a volte rigido, ma con un cuore tenero e un modo tutto suo di dimostrare l’affetto. Era un papà “chioccia”: chiamava anche tre volte al giorno, voleva sapere come stavamo, se andava tutto bene.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barbara Facchetti ricorda suo padre: «Non avrebbe voluto il ritiro della numero 3. Era un punto di riferimento, le cattiverie di Calciopoli lo ferirono tanto»

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