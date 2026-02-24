Processo al 90° lite Giletti-Facchetti su Calciopoli | Avete vinto scudetto prescritto

Massimo Giletti e Gianfelice Facchetti si sono scontrati durante una puntata di ‘Il Processo al 90°’ su Rai 2, causato dalla discussione sulla prescrizione dello scudetto di Calciopoli. Giletti ha affermato che il titolo sarebbe stato vinto e poi prescritto, mentre Facchetti ha contestato questa opinione. La lite si è accesa nel mezzo del dibattito tra i due, coinvolgendo anche il pubblico in studio. La discussione ha attirato l’attenzione di molti spettatori.

(Adnkronos) – Lite tra Massimo Giletti e Gianfelice Facchetti su Rai 2. Durante l’ultima puntata de ‘Il Processo al 90°’, programma condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, si è acceso il dibattito tra il giornalista e il figlio della bandiera ed ex presidente dell’Inter Giacinto Facchetti, scomparso nel settembre del 2006. Sul tavolo, ancora una volta, Calciopoli. Proprio come accaduto nella puntata della scorsa settimana, quando Giletti, dichiarato tifoso della Juventus, aveva animato il dibattito dopo il caso Bastoni, finito sul banco degli imputati dopo la simulazione che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, partita valida per la 25esima giornata di Serie A e vinta dai nerazzurri 3-2, anche questa volta il giornalista ha aperto lo scontro dialettico richiamando l’inchiesta. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l’addio clamorosoMassimo Giletti ha deciso di uscire dallo studio del Processo al 90° dopo una discussione accesa con Gian Luca Rossi riguardo Bastoni, Rocchi e lo scandalo Calciopoli.

Temi più discussi: Avete uno scudetto prescritto, Giletti litiga con Gianfelice Facchetti su Calciopoli; Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l'addio clamoroso; Moggi chiudeva gli arbitri negli spogliatoi: lite D’Alessandro-Giletti (che abbandona gli studi Rai) – VIDEO; Processo al 90°, lite Giletti - Facchetti su Calciopoli: Avete vinto scudetto prescritto.

Processo al 90°, lite Giletti-Facchetti su Calciopoli: Avete vinto scudetto prescritto(Adnkronos) – Lite tra Massimo Giletti e Gianfelice Facchetti su Rai 2. Durante l’ultima puntata de ‘Il Processo al 90°’, programma condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, si è acceso il dibattit ... ilnapolionline.com

Massimo Giletti lascia lo studio al Processo al 90°: lite furiosa su Bastoni e Calciopoli, poi l’addio clamorosoMassimo Giletti abbandona lo studio del Processo al 90° dopo uno scontro durissimo con Gian Luca Rossi su Bastoni, Rocchi e Calciopoli ... fanpage.it

Gianfelice #Facchetti risponde a #Giletti: "Un'associazione a delinquere muoveva i fili del calcio e non ne faceva parte mio padre" #Farsopoli #prescritti facebook

Gianfelice #Facchetti risponde a #Giletti: "Un'associazione a delinquere muoveva i fili del calcio e non ne faceva parte mio padre" x.com