Follonica serie negativa in Hockey A1 | Monza travolge la squadra toscana 6-1 salvezza sempre più a rischio

L'Innocenti Costruzioni Follonica ha subito una sconfitta pesante contro il Teamservicecar Hrc Monza, che ha vinto 6-1 nell’anticipo della 19ª giornata di Hockey A1. La squadra toscana, reduce da quattro sconfitte di fila, fatica a trovare stabilità e rischia seriamente di retrocedere. Monza ha dominato la partita fin dal primo tempo, mettendo sotto pressione la difesa di Follonica con un gioco rapido e preciso.