Follonica serie negativa in Hockey A1 | Monza travolge la squadra toscana 6-1 salvezza sempre più a rischio
L'Innocenti Costruzioni Follonica ha subito una sconfitta pesante contro il Teamservicecar Hrc Monza, che ha vinto 6-1 nell’anticipo della 19ª giornata di Hockey A1. La squadra toscana, reduce da quattro sconfitte di fila, fatica a trovare stabilità e rischia seriamente di retrocedere. Monza ha dominato la partita fin dal primo tempo, mettendo sotto pressione la difesa di Follonica con un gioco rapido e preciso.
Follonica, la crisi si aggrava: sconfitta netta a Monza e salvezza a rischio. L’Innocenti Costruzioni Follonica incassa la quarta sconfitta consecutiva in Hockey A1, cedendo 6-1 al Teamservicecar Hrc Monza nell’anticipo della 19esima giornata. La trasferta di Seregno si rivela fatale per la squadra toscana, sempre più coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione. La partita, disputata martedì 14 febbraio 2026, ha visto i brianzoli dominare la ripresa dopo un primo tempo inizialmente equilibrato. Un inizio promettente, poi il crollo. L’incontro si era aperto con un avvio positivo per il Follonica, che era riuscito a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Andrea Fantozzi al 9’22” del primo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu
La Serie A1 di hockey su pista 2025-2026 è ripresa dopo la pausa natalizia, con cinque partite disputate martedì 6 gennaio.
Serie a1. Follonica, crollo sulla pista di MonzaCon un secondo tempo da incubo il Follonica (orfano di Francesco Banini) a Monza perde la quarta partita consecutiva ... lanazione.it
Monza supera il Follonica nell'anticipo della 19ª giornata di Serie A1 2025/26 Credit Photo: Oscar Daverio facebook
Monza supera il Follonica nell'anticipo della 19ª giornata di Serie A1 2025/26 x.com