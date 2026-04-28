Al via il progetto di co-housing Vivere Insieme | autonomia sicurezza e relazioni nel cuore di Fabriano
Il 2 maggio alle 17 sarà inaugurato il progetto di co-housing “Vivere Insieme” a Fabriano, all’interno dell’ex casa albergo di via del Cordaro, nel centro storico. Il complesso ospita anche il Centro Servizi Anziani. Il nuovo spazio si propone di offrire autonomia, sicurezza e opportunità di socializzazione agli anziani residenti. La struttura si trova nel cuore della città, in un edificio già attivo nel settore dei servizi dedicati alla terza età.
FABRIANO - Sarà inaugurato il prossimo 2 maggio alle ore 17 il nuovo progetto di co-housing per anziani “Vivere Insieme”, all’interno del complesso dell’ex casa albergo di via del Cordaro, nel cuore del centro storico della città, stabile che già ospita il Centro Servizi Anziani.Il progetto è.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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