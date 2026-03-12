Castel Guelfo | nasce l’hub per rivivere il centro storico

A Castel Guelfo il municipio ha avviato un progetto con le associazioni di commercio e servizi per creare un nuovo centro urbano chiamato Castel Guelfo fa centro. L’obiettivo è riqualificare il cuore del paese e coinvolgere la comunità locale in questa iniziativa. La proposta prevede la collaborazione tra enti pubblici e privati per rivitalizzare l’area centrale.

Il municipio di Castel Guelfo ha ufficialmente avviato, insieme alle associazioni di commercio e servizi, il percorso per costituire l'hub urbano denominato Castel Guelfo fa centro. Questa iniziativa, che si colloca nel quadro della legge regionale sullo sviluppo dell'economia urbana, mira a rilanciare l'area commerciale del centro storico attraverso un piano quadriennale che prevede interventi sul contesto fisico e azioni di marketing territoriale. L'appello è rivolto a tutti gli operatori comm