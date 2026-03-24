"> ## Di Giannantonio: Lezioni Apprese Dopo la Vittoria su Marquez in Brasile Fabio Di Giannantonio ha vissuto un momento cruciale nella sua carriera al Gran Premio del Brasile, dove ha conquistato il terzo posto battendo Marc Marquez, una delle leggende del MotoGP. La gara ha visto un intenso duello tra i due, in cui il pilota italiano ha sfruttato le sue abilità di corsa e la strategia per ottenere un risultato notevole. ### Una Gara Incredibile al Gran Premio del Brasile La gara ha preso una piega interessante fin dall’inizio, con Marco Bezzecchi che ha preso il comando mentre Jorge Martin, Di Giannantonio e Marquez si contendevano le posizioni sul podio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fabio Di Giannantonio trae spunti per affrontare Marc Marquez nella sfida del GP del Brasile.

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