Fabio Cannavaro racconta come seppe di aver vinto il Pallone d'Oro | uno sconosciuto lo fermò per strada

Durante una passeggiata, un uomo sconosciuto si avvicinò a Fabio Cannavaro e, chiedendogli di salire in macchina, gli comunicò di aver vinto il Pallone d’Oro. Cannavaro ha raccontato di non capire immediatamente cosa stesse succedendo, mentre l’uomo gli rivelava la notizia di quel riconoscimento. La scena si svolse senza preavviso, con il calciatore che si trovava in un momento di totale sorpresa.

Fabio Cannavaro non aveva idea di cosa stesse succedendo quando uno sconosciuto lo chiamò per strada: "Ti devo dire una cosa, fammi salire in macchina". Era un emissario di 'France Football', la rivista che organizza il Pallone d'Oro: le votazioni avevano stabilito la vittoria del capitano dell'Italia campione del mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Fabio Cannavaro ha già vinto il suo primo trofeo con l’Uzbekistan in attesa dei Mondiali 2026Fabio Cannavaro si porta a casa le FIFA Series e dunque il primo titolo con l'Uzbekistan.

Franco Baresi spiega di avere il Pallone d’Oro originale pur non avendolo mai vinto: ci pensò BerlusconiNon una copia, ma la "versione originale": Franco Baresi racconta come fa ad avere il Pallone d'Oro pur non avendolo mai vinto.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cannavaro intervistato da Luca Toni per Prime Video: Mi aspettavo una chiamata dell'Italia nel 2022, la Juventus di Capello era costruita per vincere la Champions; Cannavaro La nazionale in Bosnia ha avuto paura e da noi ci sono troppi allenatori. Senza la testata, il mio Pallone d'Oro lo avrebbe vinto Zidane. Malesani aveva già le idee di Guardiola; TRIBUNA.COM * SERIE A: DAL NERAZZURRO AL BIANCONERO: FABIO CANNAVARO RACCONTA TUTTO E SVELA I RETROSCENA SUL PASSAGGIO ALLA JUVENTUS; Cannavaro lo svela dopo anni: Buffon alla Juve non aveva un bel rapporto con Capello. Toni resta di stucco.

Cannavaro: È evidente che l’Italia non sappia più difendere né soffrireFabio Cannavaro, in una lunga intervista a La Repubblica, ha parlato del futuro della Nazionale italiana e del ruolo del c.t. in generale. ilnapolista.it

Cannavaro: «Malagò, Abete: tutti hanno qualità! Il nodo è un altro»Fabio Cannavaro, ex campione del mondo nel 2006, ha rilasciato un’intervista che verte su temi legati al calcio internazionale. Le dichiarazioni Fabio Cannavaro, attuale commissario tecnico dell’Uzbek ... lazionews24.com

PassioNapoli. . Fabio Cannavaro: "Ronaldo è il calciatore più forte che ho affrontato" #passionapoli #cannavaro #amarcord facebook

"Abbiamo preso quattro gol da Israele, quattro dalla Norvegia. Se ci penso mi vengono i brividi" Fabio #Cannavaro a Prime Video: "Sorrido di questo calcio moderno che vogliamo proporre in Italia. Una una cosa positiva che avevamo era il saper difendere e s x.com