Fabio Cannavaro ha già vinto il suo primo trofeo con l'Uzbekistan in attesa dei Mondiali 2026

Fabio Cannavaro ha vinto il primo trofeo con l'Uzbekistan, conquistando le FIFA Series. Questa vittoria arriva prima dell'esordio della nazionale ai Mondiali 2026, che si terranno in Nord America. Cannavaro ha guidato la squadra durante il torneo, ottenendo il successo nella competizione videoludica. È il primo titolo ufficiale con la nazionale asiatica.

Fabio Cannavaro si porta a casa le FIFA Series e dunque il primo titolo con l'Uzbekistan. Il CT inizia con il piede giusto in vista dell'esordio della sua nazionale ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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