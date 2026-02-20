Franco Baresi spiega di avere il Pallone d'Oro originale pur non avendolo mai vinto | ci pensò Berlusconi
Franco Baresi rivela di possedere un Pallone d’Oro originale, fatto che sorprende molti. La causa di questa situazione risale a una decisione di Silvio Berlusconi, che gli regalò l’oggetto nel 1994, quando Baresi era ancora in attività. L’ex calciatore spiega che il premio non è mai stato assegnato ufficialmente, ma lui lo conserva gelosamente come ricordo di quegli anni. La sua collezione include altri cimeli legati alla sua carriera, tra cui maglie e trofei autentici. La sua testimonianza chiarisce molti dettagli su quel riconoscimento particolare.
Non una copia, ma la "versione originale": Franco Baresi racconta come fa ad avere il Pallone d'Oro pur non avendolo mai vinto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il 2025 di Modric: il Milan torna ad avere con sé un Pallone d’Oro. Ora nodo rinnovo
Leggi anche: Monica De Gennaro si conferma l’assoluta regina del volley italiano: suo il Pallone d’Oro 2025Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Baresi e la Fiamma Olimpica. Allegri racconta: Un momento emozionante. Ora lo aspettiamo a Milanello; 19 febbraio 1995, la Lazio umilia il Milan di Capello. Tripletta di Signori, anzi no.
Baresi dopo la cerimonia olimpica: Mi tremavano le gambe. Poi l’annuncio sulle condizioni di saluteFranco Baresi ha svelato le sue emozioni dopo la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano. Poi l'aggioramento sulla salute ... spaziomilan.it
Baresi sull'essere tedoforo: Io e Bergomi siamo stati bravi a mantenere il segretoUna delle grandi sorprese della bellissima Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina, che si è tenuta a San Siro, è stata senza dubbio ... milannews.it
Franco #Baresi a Il Giornale: “Il #Milan rimarrà sempre un club storico per bacheca e tradizione: stiamo lavorando sodo per alzare la sua competitività. Da capitano la vittoria più bella è stata la Coppa dei Campioni contro lo Steaua a Barcellona davanti a 80mi x.com
Franco Baresi non la supera Dopo quasi una settimana, la leggenda rossonera pubblica le foto della cerimonia di apertura in cui è stato protagonista come tedoforo, assieme a Beppe Bergomi, che ha rappresentato la Milano nerazzurra "È stata un'emozi - facebook.com facebook