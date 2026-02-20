Franco Baresi spiega di avere il Pallone d'Oro originale pur non avendolo mai vinto | ci pensò Berlusconi

Da fanpage.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Baresi rivela di possedere un Pallone d’Oro originale, fatto che sorprende molti. La causa di questa situazione risale a una decisione di Silvio Berlusconi, che gli regalò l’oggetto nel 1994, quando Baresi era ancora in attività. L’ex calciatore spiega che il premio non è mai stato assegnato ufficialmente, ma lui lo conserva gelosamente come ricordo di quegli anni. La sua collezione include altri cimeli legati alla sua carriera, tra cui maglie e trofei autentici. La sua testimonianza chiarisce molti dettagli su quel riconoscimento particolare.

Non una copia, ma la "versione originale": Franco Baresi racconta come fa ad avere il Pallone d'Oro pur non avendolo mai vinto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il 2025 di Modric: il Milan torna ad avere con sé un Pallone d’Oro. Ora nodo rinnovo

Leggi anche: Monica De Gennaro si conferma l’assoluta regina del volley italiano: suo il Pallone d’Oro 2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Baresi e la Fiamma Olimpica. Allegri racconta: Un momento emozionante. Ora lo aspettiamo a Milanello; 19 febbraio 1995, la Lazio umilia il Milan di Capello. Tripletta di Signori, anzi no.

Baresi dopo la cerimonia olimpica: Mi tremavano le gambe. Poi l’annuncio sulle condizioni di saluteFranco Baresi ha svelato le sue emozioni dopo la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano. Poi l'aggioramento sulla salute ... spaziomilan.it

franco baresi spiega diBaresi sull'essere tedoforo: Io e Bergomi siamo stati bravi a mantenere il segretoUna delle grandi sorprese della bellissima Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina, che si è tenuta a San Siro, è stata senza dubbio ... milannews.it