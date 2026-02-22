Angelina Mango grata alla manager Marta Donà | Mi ha salvato la vita mi ha convinto a fermarmi

Angelina Mango ringrazia pubblicamente la manager Marta Donà, perché le ha salvato la carriera e le ha consigliato di prendersi una pausa. La cantante ha spiegato che grazie a lei ha deciso di fermarsi e riorganizzare la sua vita. Durante il concerto al PalaUnical di Mantova, Angelina ha condiviso la sua volontà di vivere appieno ogni momento. La cantante si sente più forte e determinata a proseguire il suo percorso musicale.