Angelina Mango grata alla manager Marta Donà | Mi ha salvato la vita mi ha convinto a fermarmi
Angelina Mango ringrazia pubblicamente la manager Marta Donà, perché le ha salvato la carriera e le ha consigliato di prendersi una pausa. La cantante ha spiegato che grazie a lei ha deciso di fermarsi e riorganizzare la sua vita. Durante il concerto al PalaUnical di Mantova, Angelina ha condiviso la sua volontà di vivere appieno ogni momento. La cantante si sente più forte e determinata a proseguire il suo percorso musicale.
Angelina Mango nel corso della data zero del suo tour al PalaUnical Teatro di Mantova: "Voglio proprio vivere". Poi ha rivolto una dedica a Marta Donà, la sua manager: "Mi ha salvato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Angelina torna a cantare, nuova versione de La Noia e discorso toccante sul palco: Marta mi ha salvato la vita.
