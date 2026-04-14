Dal 14 al 20 aprile, alla Fabbrica del Vapore di Milano si svolge la settimana dedicata al design e alla musica elettronica. L'evento comprende esposizioni di oggetti di design, installazioni artistiche e concerti dal vivo di artisti specializzati nel genere elettronico. Sono previste anche mostre temporanee e performance che uniscono elementi visivi e sonori, creando un ambiente immersivo per i visitatori. L’evento si svolge in diverse aree della struttura, coinvolgendo artisti e creativi provenienti da varie città.

Milano, 14 aprile 2026 - Design e musica sono amici di vecchia data. Dove c’è l’uno accade spesso che compaia anche l’altra per creare un’atmosfera a volte coinvolgente e altre volte delicata e quasi eterea. A Milano, alla Fabbrica del Vapore, dal 21 al 26 aprile si svolge la terza edizione di Fabbrica Design Week. “Fabbrica Design Week rappresenta un esempio virtuoso di come Milano sappia valorizzare i propri spazi culturali trasformandoli in luoghi di incontro tra discipline, generazioni e linguaggi diversi. La Fabbrica del Vapore si conferma un presidio fondamentale per la creatività contemporanea, capace di accogliere e promuovere tanto la ricerca progettuale quanto le espressioni musicali più innovative.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Design Week, musica elettronica e mostre alla Fabbrica del Vapore di Milano

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Cosa fare a Pasquetta a Milano: dalle grandi mostre in Duomo all'arte gratis in Fabbrica del Vapore. GuidaPorte aperte a Palazzo Reale e Fabbrica del Vapore, ma attenzione ai Musei Civici: lunedì 6 aprile serrande abbassate.

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FABBRICA DESIGN WEEK – TORNA LA III EDIZIONE DELLA RASSEGNA CHE UNISCE UN FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA A IMPORTANTI MOSTRE DI DESIGN21/25 aprile dalle 10:30 alle 22:30 26 aprile dalle 10:30 alle 18.00 accesso libero FDW Music Festival a cura di Lele Sacchi e Eric Galiani MAIN STAGE Seth Troxler, Ben Klock, Moodymann, Adiel, Toy To ... mi-lorenteggio.com

Fabbrica Design Week torna a Milano tra musica, arte e soft clubbingDal 21 al 26 aprile Fabbrica del Vapore rinnova il suo impegno nella promozione dell’arte e della musica contemporanea ... adnkronos.com

Pininfarina sarà protagonista nella Milano Design Week. Il 21 aprile presenterà il progetto JAS Tensei ispirato alla Honda NSX anni '90 #ANSAmotori #ANSA x.com

Durante la Design Week, la redazione de Il Giorno si apre al pubblico e diventa uno spazio vivo dove design, impresa e territorio si incontrano. Il 22 aprile alle 19:00, nel panel “Artigianato, anima del design”, interviene Mauro Sangalli, Presidente di Casart - facebook.com facebook