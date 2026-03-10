F1 FIA cambia regolamento motori dopo la Cina | le novità

Dopo il Gran Premio della Cina, la FIA ha deciso di modificare il regolamento sui motori di Formula 1. Le nuove regole riguardano aspetti tecnici e di gestione delle unità di potenza, influenzando le prossime gare di questa stagione. Le squadre sono state informate delle variazioni e dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni prima delle prossime qualifiche.

La nuova stagione di Formula 1 è iniziata con monoposto totalmente nuove. Come deciso dal regolamento, le vetture sono state praticamente costruite da zero dal punto di vista aerodinamico e motoristico, ma alcune difficoltà tecniche che hanno fatto storcere il naso ad appassionati e addetti al lavori. Per questo motivo, dopo le prime gare del campionato, la FIA starebbe valutando l’introduzione di nuove regole, per favorire lo spettacolo. I primi tre GP della stagione, infatti, stanno facendo anche da test per capire se queste vetture funzionino davvero come previsto oppure se sarà necessario intervenire con alcune modifiche. Il primo vero banco di prova è stato il Gran Premio d’Australia a Melbourne. 🔗 Leggi su Sportface.it

