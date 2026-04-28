F1 l’ADUO entra nel vivo | Tombazis spiega come funzionerà davvero il sistema delle concessioni

Dopo cinque settimane di pausa, la Formula 1 torna a Miami, segnando non solo la ripresa del campionato ma anche un momento importante per le decisioni sul sistema delle concessioni. L’amministratore delegato ha illustrato nel dettaglio come funzionerà il sistema, che rappresenta un elemento chiave per le strategie future delle squadre e degli organizzatori. La fase attuale vede confronti e approfondimenti in vista del 2026.

Il ritorno della Formula 1 a Miami, dopo cinque settimane di pausa, non coincide solo con la ripresa del Mondiale, ma anche con una fase cruciale per la definizione degli equilibri in vista del 2026. Al centro del dibattito c’è infatti l’ADUO, il meccanismo studiato per concedere margini di sviluppo extra ai motoristi più in difficoltà. Nicolas Tombazis, direttore del reparto monoposto FIA; ha chiarito tempi e criteri di valutazione, spiegando che le prime indicazioni ufficiali non arriveranno subito, ma servirà ancora circa un mese di osservazione. Tombazis ha spiegato che il parametro centrale resterà la potenza, ma non in modo grezzo o superficiale.🔗 Leggi su Sportface.it

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