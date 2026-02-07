Nick Tombazis chiarisce | Non sarà una F1 come nel 2014 ma sarà possibile recuperare

A Montmeló si sono svolti i primi test collettivi delle nuove F1. Nick Tombazis ha detto che, anche se non sarà come nel 2014, si potranno recuperare le differenze. Le monoposto hanno mostrato i primi segnali, ancora da perfezionare, ma con margini di miglioramento interessanti. La scena ora si sposta verso le prossime prove, mentre gli appassionati aspettano di vedere come evolveranno le vetture.

Il primo vero banco di prova collettivo per le F1 di nuova generazione è andato in scena a Montmeló, dove lo shakedown ha permesso di raccogliere indicazioni iniziali, ancora grezze ma tutt'altro che banali. In un contesto in cui i tempi sul giro restano difficili da interpretare, c'è un dato che emerge con chiarezza: la solidità mostrata sul piano dell'affidabilità, aspetto che ha visto la Mercedes distinguersi nettamente con oltre 500 giri completati, il miglior risultato del gruppo. Il lavoro svolto da George Russell e Kimi Antonelli rappresenta un capitale prezioso in vista dei test ufficiali in Bahrain, dove il team di Brackley potrà presentarsi con una base di dati più ampia rispetto ai rivali.

