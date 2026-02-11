LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | si comincia alle 8.00 si entra nel vivo!

Alle 8 di stamattina sono iniziati i test di Sakhir, con le prime prove libere della Formula 1. Le squadre sono già in pista, pronte a mettere a punto le monoposto per la nuova stagione. La giornata si preannuncia intensa, con molte novità e aggiornamenti da seguire passo passo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 muove, quindi, i suoi primi passi ufficiali. Sul tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama vedremo finalmente in azione team e piloti dopo che il test shakedown di Barcellona ci aveva regalato pochissimi spunti, anche perché era stato vissuto in maniera del tutto segreta e blindatissima. D’ora in avanti, invece, cambia tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Sakhir si sono aperti i test ufficiali di Formula 1.

Questa mattina a Barcellona, Mercedes ha mostrato ottimi segnali durante i test sul circuito del Montmelò.

