A Miami, si discute di un possibile sorpasso tra Ferrari e Mercedes nel campionato di Formula 1. La FIA ha preso una decisione che limita le prestazioni di alcuni piloti e squadre, tra cui Kimi, Russell e le Red Bull, influenzando le dinamiche delle classifiche. Questa scelta potrebbe favorire le Ferrari, che cercano di ridurre il divario con le rivali in vista delle prossime gare. La situazione resta in evoluzione e suscita attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

La Fia ha vietato un trucco utilizzato in qualifica da Mercedes e Red Bull per utilizzare la massima potenza erogata dalla MGU-K, sul rettilineo finale nel giro lanciato. Come noto, il regolamento prescrive che in rettilineo l’apporto dell’energia elettrica sia progressivamente ridotto, secondo un decremento della potenza, che deve essere ridotta linearmente di 50kw al secondo. Mercedes e Red Bull, per ovviare a questo decremento lineare imposto dal regolamento, riuscendo a sfruttare la massima potenza elettrica disponibile, sul rettilineo finale, avevano di fatto adottato in Australia e in Giappone, (non in Cina per la ridotta lunghezza del rettilineo del traguardo), uno stratagemma legato ad una specifica modalità di emergenza di spegnimento della MGU-K.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Miami Ferrari più vicina alla Mercedes? Ecco perché le Rosse possono sperare

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