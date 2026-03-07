Durante la sessione di qualifiche del GP Australia 2026, Antonelli è finito contro il muro, provocando una bandiera rossa in pista. Leclerc guida al momento, mentre i piloti entrano uno dopo l'altro in pista, cercando di completare il loro giro lanciato nonostante il traffico intenso. La sessione riprenderà non appena verrà ripulita la pista.

03.52 Verstappen non va oltre la sesta posizione a 1.144 alle spalle di Hadjar. 03.51 Hamilton si mette in seconda posizione a 616 millesimi da Russell che ha davvero fatto il vuoto. 03.49 Si lanciano tutti! Russell 145 millesimi di record al T1, 409 al T2! vola in 1:19.053 con 774 millesimi su Leclerc. Norris 1:20.443. 03.47 Uno alla volta i piloti entrano in pista. Ci sarà tempo per un giro lanciato per tutti, ma il traffico sarà notevole. 03.45 Riparte la sessione! Ultimi 4 minuti di turno per tutti! Fila indiana alla fine della pitlane. 03.45 Impresa dei marshall di Melbourne! Si tornerà in azione tra un minuto! 03.44 Non sarà semplice avere il via libere in questa FP3. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Antonelli a muro, bandiera rossa in pista. Comanda Leclerc

