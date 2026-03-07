LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | bandiera rossa Antonelli perde un pezzo in pista!

Durante la sessione di qualifiche del Gran Premio d’Australia 2026, si è verificata una bandiera rossa a causa di un incidente in pista. Antonelli ha perso un pezzo della vettura mentre era in corsa, creando interruzione. La gara è ripresa con circa nove minuti rimasti alla fine della Q3, e la griglia di partenza viene aggiornata in tempo reale.

7.11 Due giri di riscaldamento per Antonelli, su cui pende la spada di Damocle della penalità. 7.11 Leclerc in pista con gomme soft usate (sono quelle che aveva montato in precedenza prima dell’esposizione della bandiera rossa). There’s debris to be cleared up at Turn 2#F1 #AusGP pic.twitter.com99zKjfi3Zh 7.05 9’47” al termine della Q3. L’unico a far segnare un tempo (alto) è stato Piastri: 1’30"057. 7.04 Probabile dunque una penalità nei confronti di Antonelli per condizioni non sicure della monoposto. A questo punto l’italiano dovrà limitare i danni in questo fine settimana. 7.03 Il pezzo perso da Antonelli è stato preso in pieno da Norris, che lo ha colpito con la gomma anteriore sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: bandiera rossa, Antonelli perde un pezzo in pista! Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Antonelli a muro, bandiera rossa in pista. Comanda Leclerc Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Antonelli si salva grazie alla bandiera rossa! Bene la Ferrari con gomme medie Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA.... Temi più discussi: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Piastri precede Antonelli. Ferrari più indietro dopo le illusorie FP1; Formula 1 2026, Gp d’Australia: orari tv e diretta streaming; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp d'Australia 2026; DIRETTA F1, GP Australia 2026: Live Qualifiche - POLE - Live - Formula 1. LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: alle 6.00 le qualifiche, le Ferrari sfidano Russell. Antonelli ci sarà?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.52 La grande domanda sarà: Ci sarà Andrea Kimi Antonelli? Il bolognese, dopo il brutto incidente al termine ... oasport.it DIRETTA F1 | GP Australia 2026: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO]Diretta F1 – Amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con l’Albert Park di Melbourne dove, a partire dalle ... msn.com F1 LIVE Australia, il giorno delle qualifiche. Ore 6: caccia alla prima pole 2026 x.com George Russell domina l’ultima sessione di prove libere del GP d’Australia 2026 con una Mercedes imprendibile. Ferrari all’inseguimento, mentre Kimi Antonelli finisce a muro e mette in dubbio la sua presenza in qualifica - facebook.com facebook