F1 Ferrari al lavoro per ottimizzare l’ala Macarena Nuovo tentativo a Suzuka

La Ferrari sta lavorando per migliorare l’ala Macarena e ha programmato un nuovo tentativo a Suzuka. Nel weekend di Shanghai, sono stati definiti alcuni risultati chiave nel Mondiale 2026 di Formula Uno, confermando la posizione di seconda forza per la scuderia italiana e evidenziando la superiorità attuale della Mercedes sul campo.

Il weekend di Shanghai ha emesso dei verdetti importanti nella valutazione degli effettivi valori in campo in questo primo scorcio del Mondiale 2026 di Formula Uno, confermando il ruolo di seconda forza per la Ferrari e certificando l’attuale superiorità della Mercedes. La Scuderia di Maranello ha progettato una macchina sin da subito competitiva e per il momento affidabile, ma a questo punto la sfida sarà quella di colmare il gap dalla W17 con lo sviluppo. Ad oggi gran parte del vantaggio prestazionale delle Frecce d’Argento sulle Rosse è legato alla velocità in rettilineo ed in generale all’efficienza della nuova power unit ma in attesa di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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