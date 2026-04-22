Durante il filming day a Monza, i piloti Ferrari hanno effettuato delle sessioni di prova a porte chiuse sulla pista brianzola, raccogliendo dati utili per lo sviluppo della vettura. La giornata ha visto anche la presenza di altri piloti, tra cui un noto pilota di Formula 1, impegnato in test su un’ala aerodinamica chiamata Macarena. Le attività si sono svolte senza accesso ai media e senza comunicazioni ufficiali.

Ufficialmente è stato un filming day, uno di quei giorni a disposizione dei team di girare con le nuove monoposto per un numero limitato di chilometri per riprese a fini commerciali. Nei fatti oggi a Monza per la Ferrari è stata una preziosa giornata di lavoro per raccogliere dati sul pacchetto di novità che saranno impiegate a Miami, un’occasione per Charles Leclerc e Lewis Hamilton di ritrovare la pista dopo il forzato stop della F1 per la cancellazione dei GP di Bahrain e Arabia Saudita. Ma non solo. L'esibizione era a porte chiuse, ma il Cavallino ha colto l’occasione per regalare una giornata speciale a dipendenti e loro amici, che hanno potuto assistere alla sessione e poi incontrare i piloti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le novità per Miami e l'ala Macarena: il lavoro Ferrari nel filming day a Monza

What Ferrari will test at Monza: major SF-26 upgrade plan #Ferrari #SF26 #Monza #MiamiGP #Leclerc

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