F1 GP Giappone 2026 | la Ferrari può sfidare la Mercedes a Suzuka?

La Mercedes si prepara a disputare il Gran Premio del Giappone a Suzuka con l’obiettivo di ottenere il suo terzo successo consecutivo, un risultato che non si verificava dall’epoca di Hamilton. Attualmente, il britannico guida il campionato con 51 punti, mentre il suo compagno di squadra, che ha da poco conquistato la prima vittoria in carriera a Shanghai, segue a 47 punti. La Ferrari punta a una prestazione competitiva in vista della gara.

La Mercedes arriva a Suzuka con l’obiettivo di chiudere un tris che non si vedeva dall’era Hamilton. George Russell guida il Mondiale con 51 punti, il compagno Kimi Antonelli — fresco della sua prima vittoria in carriera a Shanghai — insegue a quota 47. La W17 ha dominato i primi due round con una doppietta per gara, ma sul circuito più tecnico del calendario la Ferrari prova a cambiare le carte in tavola. E il paddock mormora: la FIA dal 1° giugno misurerà il rapporto di compressione anche a motore caldo (130°C), dopo i sospetti che la Power Unit Mercedes superi il limite di 16:1 in condizioni operative. Il circuito di Suzuka. La pista di proprietà Honda è unica nel suo genere: 5. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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