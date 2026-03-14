Scoperta un’altra discarica abusiva

Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno individuato una discarica abusiva in una campina di Correggio. Durante un controllo, sono stati trovati rifiuti sparsi e accumulati senza autorizzazioni nel terreno. L’area è stata sequestrata e sono state avviate le procedure per identificare i responsabili. La scoperta ha portato all’intervento immediato delle autorità per contrastare l’abusivismo ambientale.

Nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno eseguito un controllo, in una campina di Correggio, scoprendo la presenza di rifiuti – pericolosi e non – depositati in un’area senza alcuna autorizzazione e senza provvedimenti di sicurezza ambientale e igienica, denunciando anche alcune persone per furto di energia elettrica. E a poche decine di metri di distanza, emerge un altro caso di degrado urbano e ambientale, con la presenza di una vera e propria discarica abusiva, con una notevole quantità di rifiuti di ogni tipo, anche di tipo potenzialmente pericoloso per l’ambiente e la salute umana. I residenti parlano anche di "presenze sospette", con possibile spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, oltre che locali dell’edificio abbandonato che sarebbero periodicamente occupati da senzatetto, utilizzati come riparo di fortuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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