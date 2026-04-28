Ex Taverna spesi 800mila euro senza interpellare il Consiglio

Un importo di circa 800mila euro è stato speso per l'ex Taverna degli Artisti senza che fosse richiesto un passaggio in Consiglio comunale. Di questi, quasi 400mila euro sono stati versati a un soggetto privato. La somma totale destinata all'intervento supera gli 800mila euro, ma nessuna delibera o comunicazione ufficiale è stata presentata ai rappresentanti dell'ente locale.

"Quasi 400mila euro al privato, oltre 800mila euro complessivi sull’ex Taverna degli Artisti e nessun passaggio in Consiglio comunale, neppure conoscitivo". Obiettivo comune, con Gianni Giovanardi, interviene sul caso dell’immobile di via Baldini 37: l’ex ristorante sequestrato nel 2009 perché ritenuto centro di riciclaggio. Proposto dall’Agenzia nazionale per i beni confiscati e assegnato al Comune nel 2022, è stato trasformato in residenza per persone con disabilità nel progetto Reabita. Nel febbraio 2024, però, la svolta giudiziaria: la Corte d’Appello di Catanzaro ha revocato la confisca. Non potendo restituire fisicamente l’immobile, riqualificato con fondi comunali, regionali e Pnrr, la legge impone la restituzione per equivalente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ex Taverna, spesi 800mila euro senza interpellare il Consiglio" Notizie correlate Isuc, Stramaccioni: "Chiusura senza interpellare maggioranza". Bistocchi: 'Riforma moderna, nessun taglio'"Quello che non è stato capace di fare il centrodestra, una volta giunto al Governo dell'Umbria, forse potrebbe riuscire – ma non è ancora ufficiale... Cinema: 800mila euro a “Tradita”, ma scoppia il caos per RegeniIl Ministero della Cultura ha assegnato un finanziamento di 800mila euro al film Tradita, mentre cresce la tensione per il rifiuto di fondi a un...