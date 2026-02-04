Isuc Stramaccioni | Chiusura senza interpellare maggioranza Bistocchi | ' Riforma moderna nessun taglio'

Il direttore dello Isuc, Andrea Stramaccioni, critica la decisione di chiudere l’istituto senza consultare la maggioranza. Dice che, se il centrodestra avesse fallito, forse il centrosinistra avrebbe potuto intervenire, anche se al momento non c’è ancora nulla di ufficiale. Intanto, Bistocchi difende la riforma, affermando che non comporta tagli e puntando su un’idea di modernizzazione. La discussione si accende, mentre si aspetta una decisione definitiva sulla sorte dell’Isuc.

"Quello che non è stato capace di fare il centrodestra, una volta giunto al Governo dell'Umbria, forse potrebbe riuscire – ma non è ancora ufficiale – a quel centrosinistra che, nel 2021,m era pronto a fare le barricate per tenere aperto l'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea". Isuc, Csgp e Cedrav a rischio chiusura, i presidenti: «Fortemente preoccupati» A quattro anni dalla paventata chiusura dell'Isuc e con un'amministrazione di diverso colore politico, si torna a parlare del futuro dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea. Angelini, Severini e Stramaccioni, dopo l'incontro con la presidente Bistocchi che annuncia la soppressione: «Si disperderebbe un ingente patrimonio identitario e scientifico dell'Umbria»

