Il Ministero della Cultura ha assegnato un finanziamento di 800mila euro al film Tradita, mentre cresce la tensione per il rifiuto di fondi a un progetto su Giulio Regeni. La vicenda coinvolge la commissione ministeriale, l’attore Giancarlo Giannini e diverse figure politiche. L’attenzione si sposta sulle scelte della commissione film, che ha dato il via libera a un sostegno economico consistente per Tradita. Questo thriller, prodotto da Mattia’s Film e diretto da Gabriele Altobelli, è arrivato nelle sale il 20 marzo ed è stato girato sfruttando le location delle Marche. La trama ruota attorno a Pazienza Mantovani, conosciuta come Paz, una madre single che esercita la professione di avvocata nonostante una carriera complicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema: 800mila euro a “Tradita”, ma scoppia il caos per Regeni

“Tradita”, il film con Manuela Arcuri che ha convinto la commissione film del ministero ed è stato finanziato con 800mila euro. Ecco il trailerInfuria la polemica sul mancato finanziamento del docufilm sulla storia di Giulio Regeni.

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Musa di Chanel sin da giovanissima, l’attrice francese, tra cinema d’autore e beauty égérie, descrive il suo lavoro come un viaggio catartico, capace di trasformare fragilità e paure in veicolo per crescere. - facebook.com facebook

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