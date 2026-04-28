Ex Provincia metropoli dello Stretto il programma di Basile

Un nuovo progetto per la Città Metropolitana, che in passato è stata nota come Provincia metropolitana dello Stretto, mira a migliorare i servizi e favorire lo sviluppo di tutti i territori. Il programma, presentato dall'amministrazione, si propone di rafforzare la capacità di coordinamento e di intervento, con l'obiettivo di trasformare l'area in un centro di riferimento più efficiente e funzionale.

Un salto di qualità necessario per rendere la Città Metropolitana una vera Metropoli dello Stretto, capace di operare come un hub di servizi in grado di garantire sviluppo a tutti i territori. È questa la visione per i comuni della provincia illustrata questa mattina da Federico Basile durante la.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Basile: “Nuovo programma 2026-2031 costruito con i cittadini tra smart city, transizione verde e sviluppo dello Stretto”Un percorso “aperto alla città” per costruire il programma elettorale 2026-2031 attraverso ascolto, confronto e partecipazione diretta dei cittadini. Messina 2026: il piano di Basile unisce città e Area dello Stretto? Cosa sapere Il candidato Basile chiude la fase di ascolto per il programma Messina 2026-2031.