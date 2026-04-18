rinnovo croce verde cambio dopo 45 anni

Dopo più di 45 anni alla guida della Croce Verde, il presidente Ezio Montevidoni ha annunciato che non si ricandiderà. Il cambio di vertice rappresenta un momento significativo nella storia dell’associazione, che da decenni opera nel settore dell’assistenza pubblica. La decisione segna la fine di un lungo mandato e apre la strada a un nuovo capitolo per la Pubblica Assistenza.

Tempo di rinnovo del vertice per la Croce Verde e, di un passaggio di testimone che ha un sapore storico visto che, dopo oltre 45 anni in cui è rimasto instancabilmente alla guida della Pubblica Assistenza orientandone il percorso, il presidente Ezio Montevidoni, non si ricandida. Nell’assemblea convocata per domenica (ore 10, presso la sala riunioni della Casa del Volontariato), nella sua consueta (e ultima) relazione morale, Montevidoni condividerà con i soci le sue riflessioni, parole sintesi di una vita spesa con passione al servizio della comunità, che accompagneranno i presenti verso una nuova stagione della vita dell’ente, delineando con la consueta saggezza quel naturale percorso di rinnovamento che le elezioni sono chiamate a consolidare" dicono dalla Pubblica Assistenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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