La svolta della Croce Verde Il 13 aprile parte la gestione della Casa di comunità

Il 13 aprile la Croce Verde prenderà in gestione la Casa di comunità, segnando un passaggio importante per l’associazione. La data, già fissata, rappresenta un momento di svolta per le attività e i servizi forniti sul territorio. La gestione di questa struttura sarà avviata in quella giornata, senza altre cerimonie ufficiali previste.

La data "x" è in agenda il 13 aprile. Non sarà un’inaugurazione qualunque, ma un vero trampolino per la Croce Verde. L’associazione di via Capriglia ha da poco concluso le celebrazioni per i suoi 160 anni e tra due settimane sarà lei infatti a gestire la "Casa di comunità" in via Martiri di Sant’Anna, all’ex ospedale "Lucchesi", struttura che andrà ad ampliare gli spazi e i servizi dell’attuale "Casa della salute" dell’Asl. In base alla convenzione siglata con l’azienda sanitaria, la Croce Verde si occuperà dei servizi Cup, centro prelievi e front office, oltre ad esenzioni, cambio medico e attivazione della tessera sanitaria. "La struttura... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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