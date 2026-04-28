Ex Ilva Tar Lecce sospende ordinanza sindaco Taranto su stop a centrale termoelettrica

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha deciso di sospendere l’ordinanza emessa dal sindaco di Taranto che ordinava la chiusura di una centrale termoelettrica. La sospensione arriva su richiesta del legale rappresentante di una società coinvolta nella vicenda, che aveva presentato ricorso contro il provvedimento. La decisione riguarda quindi la gestione dell’impianto e la sua operatività, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

(Adnkronos) – Su ricorso del rappresentante legale di Adi Energia Srl in As, il Tar di Lecce sospende l'ordinanza del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, del 13 aprile scorso che, richiamando il 'principio di precauzione ambientale', imponeva lo stop della centrale termoelettrica dell'ex Ilva entro 30 giorni, scongiurando così il rischio di uno stop del ciclo produttivo. Il tribunale amministrativo, si legge nel decreto pubblicato oggi dal Tar, "accoglie l’istanza" e, "per l’effetto, sospende in via meramente interinale l’efficacia dell’ordinanza del sindaco del Comune di Taranto n. 18 del 13 aprile 2026", fissando "per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 maggio 2026".🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Ex Ilva Taranto: il sindaco ordina lo stop alla centrale termoelettricaIl sindaco di Taranto Pietro Bitetti, di firmare un’ordinanza che dispone la sospensione dell’esercizio della centrale termoelettrica dell’ex Ilva. Ex Ilva Taranto, UGL Chimici: preoccupazione per l’ordinanza sulla centrale termoelettricaTarantini Time QuotidianoLa Segreteria Nazionale UGL Chimici esprime forte preoccupazione per il quadro determinatosi attorno alle centrali... Altri aggiornamenti Temi più discussi: AdI: ricorso al Tar di Lecce contro lo stop alla centrale termoelettrica; Il TAR di Lecce blocca lo sgombero dei Giardini Virgilio; Ex Ilva, prosegue la cassa integrazione ma ancora nessun accordo con i sindacati; Castellaneta, la gara per i lidi bloccata in attesa che decida il Tar. Il sindaco costretto a rispettare la legge. Tar Lecce sospende lo stop alla centrale termoelettrica dell'ex IlvaIl Tar di Lecce ha disposto la sospensione cautelare dell'ordinanza firmata il 14 aprile scorso dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che imponeva entro 30 giorni lo stop alla centrale termoelettrica ... ansa.it Ex Ilva, il TAR sospende lo stop alla centrale di TarantoIl TAR di Lecce ha sospeso in via cautelare l’ordinanza del sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che imponeva ad Acciaierie d’Italia Energia lo stop della centrale termoelettrica entro 30 giorni. L’impi ... trmtv.it Lo stop del Tar di Lecce - facebook.com facebook