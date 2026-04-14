Ex Ilva Taranto | il sindaco ordina lo stop alla centrale termoelettrica

Il sindaco di Taranto ha firmato un’ordinanza che ordina la sospensione dell’attività della centrale termoelettrica situata nell’area dell’ex Ilva. La decisione arriva in seguito a una richiesta ufficiale rivolta alle autorità competenti, con l’obiettivo di fermare temporaneamente le operazioni della centrale. La misura interessa esclusivamente la centrale, senza modificare lo stato di altre strutture presenti nell’area industriale.

Il sindaco di Taranto Pietro Bitetti, di firmare un’ordinanza che dispone la sospensione dell’esercizio della centrale termoelettrica dell’ex Ilva. Il provvedimento, che interessa l’impianto gestito da Adi Energia srl in amministrazione straordinaria, impone lo stop alle attività entro trenta giorni e condiziona la ripartenza alla presentazione di un piano rigoroso per la riduzione delle emissioni, che dovrà poi essere valutato e approvato dagli enti competenti. Perché l'ordinanza La scelta del primo cittadino nasce da una contestata inadempienza dell'azienda: nonostante la pubblicazione del rapporto sulla Valutazione del danno sanitario (Vds) 2024, curato da Arpa Puglia, Aress e Asl, non sarebbe stato trasmesso il piano richiesto per abbattere i rischi legati a sostanze pericolose come arsenico, nichel e cobalto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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